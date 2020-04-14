Зона постельного режима: Фотографии из инфекционной больницы

В больнице можно было практически все, ни за кем пристально не следили. Люди курили в туалетах, довольно свободно передвигались по территории, при том что в некоторых помещениях были больные, от которых легко можно было заразиться чем угодно. Можно было выходить ночью — в моей серии есть несколько ночных снимков.

Я старался фотографировать аккуратно, опасаясь конфликтов с людьми, которые попадают в кадр. Пациентам говорил, что это для моего проекта о больнице; многие сразу соглашались, все равно делать нечего. Персонал я даже не пытался снимать. Сотрудники пару раз интересовались, зачем я фотографирую, не хочу ли выставить больницу в плохом свете.

Не сойти с ума мне помогала моя цель — снять проект. К тому же меня навещали друзья. Плюс я относился к этому времени как к каникулам — читал книги и занимался своими делами. Мне было интересно наблюдать за происходящим: не так часто попадаешь в мир, где собрано столько людей с разным мировоззрением. Со мной в палате жили кадет, совершавший намаз разнорабочий, какой-то аферист — и это только те, кого я до сих пор помню.